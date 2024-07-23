Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на дом жителя деревни в Курской области

Один человек пострадал в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона в деревне Анатольевка Курской области. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Также в результате сброса повреждено домовладение, в котором проживал пострадавший. Обязательно окажем помощь в восстановлении имущества», - написал Смирнов.

Пострадавшего доставили в больницу, где врачи окажут ему всю необходимую помощь, пишет «360».

Напомним, накануне Владимир Путин своим Указом включил в состав Госсовета временно исполняющих обязанности руководителей девяти регионов. В их числе и врио главы Курской области Алексей Смирнов.