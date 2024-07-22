Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря СБ России

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности России. Об этом говорится в Указе главы государства, который опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», - говорится в документе.

Кроме того, глава государства внес изменения в состав Госсовета, включив в него временно исполняющих обязанности глав девяти регионов. Среди них врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.

В обновленную структуру также вошли руководители Калининградской, Тульской, Кемеровской, Курской, Самарской, Вологодской областей, Хабаровского края и Ханты-Мансийского автономного округа.