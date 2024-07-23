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Удар «Искандера» уничтожил полсотни западных инструкторов ВСУ

На севере Харьковской области, по данным администрации, возрастает число наемников из Франции. С мая больше 30-и граждан были ликвидированы.
Константин Коковешников 2024-07-23 21:43:19
© Фото: Serhii HudakZUMAPRESS.com, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В результате высокоточного удара ракетами комплекса «Искандер» по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из стран Запада в населенном пункте Дергачи в Харьковской области было уничтожено 50 человек. В частности, британский спецназ потерял почти два десятка человек. Еще 25 бойцов знаменитой САС - специальной воздушной службы, которая составляет основу сил спецназначения Великобритании, получили ранения.

«Очень часто слышали ранее немецкую, польскую, английскую речь. Французская речь все больше встречается на территории Волчанского района», - сказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

В начале года, в результате удара по Харькову, было уничтожено 60 западных военных и еще 20 получили ранения. Большинство из них были родом из Франции. С мая больше 30-и граждан из Франции были ликвидированы. На севере Харьковской области, по данным администрации, отмечается рост числа наемников именно из Парижа.

Кроме этого, по неподтвержденной пока информации, накануне стало известно о еще одном ударе, целью которого, предположительно, стали граждане Великобритании. Об этом со ссылкой на анонимные источники заявил бывший испанский военный Педро Баньос.

Вопрос об отправке на Украину кадровых французских военных официально поставлен на паузу. Против такой идеи президента Франции выступили ряд его коллег. С опровержением выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Однако первые 100 солдат Иностранного легиона Франции, как заявил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен, прибыли на Украину уже в мае. Например, специальный отряд из Колумбии является вторым после так называемого Интернационального легиона подразделением, куда в надежде подзаработать приезжают наемники из Латинской Америки.

Также среди наемников можно встретить военных из Бразилии и Индии.

В отличие от получивших отпор на поле боя, военные, переброшенные на север Харьковской области, по данным представителей администрации, не принимали активного участия в боях и занимали третьи и четвертые линии обороны.

#Искандер-М #Харьков #Запад #Наемники
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