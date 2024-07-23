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Место аварии с рейсовым автобусом на Кубани сняли очевидцы

В салоне в момент аварии находились 32 человека.
Ирина Егорова 2024-07-23 19:01:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Место аварии с рейсовым автобусом на Кубани сняли на видео. На кадрах заметно, что у транспортного средства выбито лобовое стекло, на месте работают сотрудники полиции.

Видно, что в салоне до сих пор находятся вещи. У автобуса выбиты аварийные люки в потолке. 

Напомним, что авария произошла около поселка Черноморский в Северском районе около 14.30. В салоне на момент ДТП находились 32 пассажира.  Автобус выполнял рейс из Ростова-на-Дону в Геленджик. Он съехал с дороги и опрокинулся на бок. 

В результате аварии никто не погиб, пострадали 15 человек, двое из них госпитализированы. По факту аварии проводится проверка. 

#авария #Ростов-на-Дону #рейс #ДТП #автобус #наш эксклюзив #Геленджик
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