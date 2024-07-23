Место аварии с рейсовым автобусом на Кубани сняли очевидцы

Место аварии с рейсовым автобусом на Кубани сняли на видео. На кадрах заметно, что у транспортного средства выбито лобовое стекло, на месте работают сотрудники полиции.

Видно, что в салоне до сих пор находятся вещи. У автобуса выбиты аварийные люки в потолке.

Напомним, что авария произошла около поселка Черноморский в Северском районе около 14.30. В салоне на момент ДТП находились 32 пассажира. Автобус выполнял рейс из Ростова-на-Дону в Геленджик. Он съехал с дороги и опрокинулся на бок.

В результате аварии никто не погиб, пострадали 15 человек, двое из них госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.