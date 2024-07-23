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Рейсовый автобус с 32 пассажирами перевернулся на Кубани

Автобус направлялся из Ростова-на-Дону в Геленджик. Количество пострадавших уточняется.
Ирина Егорова 2024-07-23 16:56:47
© Фото: mvd_23, Telegram

Рейсовый автобус с 32 пассажирами, который направлялся из Ростова-на-Дону в Геленджик, попал в ДТП. Он съехал с дороги и опрокинулся на бок.

Авария произошла около поселка Черноморский в Северском районе. О погибших не сообщается.

«Количество пострадавших уточняется, на месте работают медики», - сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводится проверка. Причины аварии выясняются сотрудниками ГАИ, они изучают записи с видеорегистратора.

#в стране и мире #авария #МВД #Кубань #рейс #ДТП #автобус #пассажиры
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