Рейсовый автобус с 32 пассажирами перевернулся на Кубани

Рейсовый автобус с 32 пассажирами, который направлялся из Ростова-на-Дону в Геленджик, попал в ДТП. Он съехал с дороги и опрокинулся на бок.

Авария произошла около поселка Черноморский в Северском районе. О погибших не сообщается.

«Количество пострадавших уточняется, на месте работают медики», - сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводится проверка. Причины аварии выясняются сотрудниками ГАИ, они изучают записи с видеорегистратора.