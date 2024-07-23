Рейсовый автобус с 32 пассажирами перевернулся на Кубани

Рейсовый автобус с 32 пассажирами, который направлялся из Ростова-на-Дону в Геленджик, попал в ДТП. Он съехал с дороги и опрокинулся на бок.
Авария произошла около поселка Черноморский в Северском районе. О погибших не сообщается.
«Количество пострадавших уточняется, на месте работают медики», - сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По факту аварии проводится проверка. Причины аварии выясняются сотрудниками ГАИ, они изучают записи с видеорегистратора.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»