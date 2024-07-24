Эксперт Солонников: Запад давит на Словакию из-за боеприпасов для ВСУ

Желание Словакии увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов почти в два раза, но при этом не оказывать военную помощь Украине, связано с тем, что это европейская страна, она идет в общем фарватере, но исходит из личных интересов, заявил в разговоре со «Звездой» политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Нужно наращивать обороноспособность - они наращивают, нужно повышать процент денег, идущий на оборону, - они повышают. Лучше что-то производить у себя - это рабочие места, это налоги, которые платятся здесь же, внутри Словакии. Покупать не американское оружие, а производить свое - выгодно», - прокомментировал эксперт.

По его словам, другой вопрос составляет уже решение Европы, куда эти снаряды применять. Для Словакии главное, что продукция ВПК для этих целей будет закупаться у них, о чем ранее заявил министр обороны страны Роберт Калиняк. По его словам, страна не собирается ограничивать оборонное производство, если оно поддерживает валовой внутренний продукт.

«Они загрузили свои производства, они выполнили свои обязательства в рамках европейской политики. Для народа Словакии стало лучше. Отсюда и строится концепция развития государства и той политики, которую нынешняя правящая коалиция проводит», - подчеркнул Солонников.

Хотя на Словакию сейчас оказывается давление за недостаточно активную поддержку европейской политики, заявил эксперт.

«Правительство Фицо от части программ готово отказаться. Давление с точки зрения "давайте вернем Словакию на прежний курс", оно есть. Многие хотели, чтобы они делали больше. Они хотят делать то, что считают нужным», - констатировал политолог.

Он добавил, что позиция нынешней Словакии не означает, что если они не поддерживает какую-то помощь Украине, то все делают для помощи России, Словакия лишь отказывается от части проектов поддержки Киева.

Ранее агентство Bloomberg сообщило об официальном отказе Братиславы помогать Киеву, несмотря на то что их снаряды все равно попадают на Украину.