МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: Словакия против своего желания обеспечивает снарядами ВСУ

Братислава намерена увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов.
Сергей Лебедев 2024-07-23 11:46:21
© Фото: Aimee DilgerKeystone Press Agency, Global Look Press

Словакия планирует увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов со 125 тысяч до 200 тысяч штук в год, но при этом не намерена оказывать военную помощь Украине. Об этом заявил министр обороны страны Роберт Калиняк.

При этом Bloomberg отмечает, что хоть Братислава официально и отказалась помогать Киеву, но словацкие снаряды все равно оказываются на Украине. По словам Калиняка, власти не могут контролировать, куда в итоге попадает их продукция.

«Но мы не будем ограничивать оборонное производство, если оно поддерживает валовой внутренний продукт», - добавил министр.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО гарантирует третью мировую войну. Поэтому он заверил, что его партия не поддержит вступление Киева в Североатлантический альянс.

#в стране и мире #оружие #Украина #Братислава #Киев #словакия #военная помощь
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 