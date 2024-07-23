Bloomberg: Словакия против своего желания обеспечивает снарядами ВСУ

Словакия планирует увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов со 125 тысяч до 200 тысяч штук в год, но при этом не намерена оказывать военную помощь Украине. Об этом заявил министр обороны страны Роберт Калиняк.

При этом Bloomberg отмечает, что хоть Братислава официально и отказалась помогать Киеву, но словацкие снаряды все равно оказываются на Украине. По словам Калиняка, власти не могут контролировать, куда в итоге попадает их продукция.

«Но мы не будем ограничивать оборонное производство, если оно поддерживает валовой внутренний продукт», - добавил министр.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО гарантирует третью мировую войну. Поэтому он заверил, что его партия не поддержит вступление Киева в Североатлантический альянс.