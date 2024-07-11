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Ростовский захватчик заложников в СИЗО признал вину по другому делу

Против него рассматривается уголовное дело о приготовлении к теракту.
Анна Назайкина 2024-07-11 13:47:58
© Фото: Федор Ларин, РИА Новости

Фигурант, который взял в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону в середине июня, признал в суде вину в подготовке теракта в Кисловодске, передает РИА Новости.

Об инциденте в ростовском следственном изоляторе стало известно 16 июня. Тогда обвиняемые, которые там находились под стражей, захватили двух сотрудников. Впоследствии большинство преступников были нейтрализованы, однако Даниилу Камневу удалось выжить.

С августа 2023 года против него и еще пяти человек суд рассматривает уголовное дело о приготовлении к теракту. Сегодня прошло очередное заседание. Камнев участвовал в нем с помощью видеосвязи, сейчас он находится в СИЗО-2 Таганрога. Как рассказал агентству его адвокат, он уже выписан из тюремной больницы и сейчас находится на амбулаторном лечении.

«Да», - ответил обвиняемый на вопрос о признании вины в полном объеме.

По данным агентства, в сентябре 2020 года фигурант присоединился к запрещенному в РФ экстремистскому объединению. Уже в марте 2021 года он вместе с сожительницей решился на подрыв здания ОМВД России по Кисловодску, однако им помешали силовики.

#в стране и мире #Ростов-на-Дону #СИЗО #Уголовное дело #подрыв #захват заложников #кисловодск
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