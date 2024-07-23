Политолог Мухин: Польша пытается наказать Венгрию за миротворчество

Польша пытается наказать Венгрию за ее миротворческое поведение, предлагая провести совет ЕС по иностранным делам на Украине вместо Будапешта. Об этом в беседе со «Звездой» заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Это такое особенное польское иезуитство - провести мероприятие на Украине, которая к Евросоюзу не имеет никакого отношения. Это особая форма издевательства, которая подчеркивает цинизм польского руководства», - отметил эксперт.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил провести неформальную встречу глав дипведомств ЕС на Украине. Венгрия данную инициативу заблокировала.

Кроме того, вчера стало известно, что Совет ЕС отказался проводить встречу глав МИД в Будапеште. Мероприятие перенесли в Брюссель.