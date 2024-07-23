Захарова: «ядерный чемоданчик» не должен находиться в руках Байдена

Граждане США ужаснулись от того, кто управляет их страной на самом деле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже».

По словам Захаровой, американцы не смогли разобрать слова Байдена во время дебатов. Публика была шокирована поведением действующего президента, во власти которого находится ядерная кнопка и возможность вводить санкции. Кроме того, дипломат добавила, что граждане недовольны нескончаемыми поставками оружия США в Европу.

«Там начало фразы было про одно, а заканчивал он про другое. И это человек, у которого ядерный чемоданчик, ядерная кнопка, который бесконечно штампует санкции, поставляет десятки, переходящие за сотни, миллиардов долларов на разжигание конфликтов в центре Европы, бесконтрольно поставляет колоссальное количество оружия, которое никто не знает где всплывет, а всплывает оно уже на Ближнем Востоке», - сказала дипломат.

На этом же фестивале Мария Захарова также высказалась о превращении Киевом транзита энергоресурсов в «кнопку манипуляции».