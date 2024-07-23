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Захарова: «ядерный чемоданчик» не должен находиться в руках Байдена

Представитель МИД РФ полагает, что даже американцы не смогли разобрать слова Байдена во время дебатов.
Анастасия Пермякова 2024-07-23 16:05:10
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press, Global Look Press

Граждане США ужаснулись от того, кто управляет их страной на самом деле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже».

По словам Захаровой, американцы не смогли разобрать слова Байдена во время дебатов. Публика была шокирована поведением действующего президента, во власти которого находится ядерная кнопка и возможность вводить санкции. Кроме того, дипломат добавила, что граждане недовольны нескончаемыми поставками оружия США в Европу.

«Там начало фразы было про одно, а заканчивал он про другое. И это человек, у которого ядерный чемоданчик, ядерная кнопка, который бесконечно штампует санкции, поставляет десятки, переходящие за сотни, миллиардов долларов на разжигание конфликтов в центре Европы, бесконтрольно поставляет колоссальное количество оружия, которое никто не знает где всплывет, а всплывает оно уже на Ближнем Востоке», - сказала дипломат.

На этом же фестивале Мария Захарова также высказалась о превращении Киевом транзита энергоресурсов в «кнопку манипуляции».

#сша #Мария Захарова #Европа #Джо Байден #поставки
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