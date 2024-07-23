Опубликованы эксклюзивные кадры учений РФ и КНР в Южно-Китайском море

Активная фаза совместных российско-китайских учений начинается с реактивно-бомбовых ударов. Средства разведки обнаружили в районе движения отряда боевых кораблей субмарину условного противника. Китайский эсминец «Наньнин» открывает огонь по подводной цели из реактивной бомбометной установки.

Глубинные бомбы точно накрывают морской участок с условной вражеской подлодкой. Цель поражена с первых попыток. «Наньнин» тут же уходит на противоракетный маневр, чтобы избежать ответного удара со стороны условного противника. Обстановку в районе действия российско-китайского отряда в этот момент контролируют средства РЭБ и станции РЛС уже наших многоцелевых корветов.

Безопасность во время движения корабля обеспечивает радиотехническая боевая часть. Обстановка в воздухе, под водой и на ее поверхности под полным контролем экипажа. Как видно на дисплее, наблюдение ведется за всеми объектами в зоне действия РЛС - как военными, так и гражданскими.

Радиотехническая боевая часть - глаза и уши всего экипажа. Непрерывно и в любых условиях комплекс РЛС сканирует обстановку на километры вокруг.

Во время интервью с нашей съемочной группой командиру радиотехнической боевой части на «Резком» докладывают о движении беспилотников в сторону корабельной группы. Это еще один эпизод учения - отражение атаки БПЛА. Целеуказание со всеми параметрами передается артиллерийской батарее. Море огня, какофония залпов, пулеметных очередей и стойкий запах пороха заполонили тихоокеанскую акваторию.

Еще один этап морских учений - стрельба по надводным и береговым целям. Параллельно с китайскими коллегами экипажи наших корветов бьют из 100-миллиметровых артиллерийских пушек.

Первый выстрел «Резкого» - пристрелочный, потом - корректировка и уже удары на точность. Плавучая, а затем сухопутная мишени разлетаются в щепки спустя считаные минуты.

«Стреляли по надводной цели. Осколочно-фугасными снарядами. Дистанция - семь километров. Пушка усовершенствованная, более новая. Современная, более цифровая», - рассказывает командир артиллерийской батареи корвета «Резкий» Богдан Веселовский.

В ходе двусторонних учений ВМФ России и ВМС Китая задействована и морская авиация. В условиях 4-балльной волны и ветра с палубы вертолетной площадки «Резкого» уверенно взмывает в воздух поисково-спасательный Ка-27. Отечественные вертолеты этого класса - всепогодные. А значит, максимально устойчивы к работе в любых условиях.

По легенде маневров, в нескольких милях отсюда за бортом оказались люди. Экипаж вертолета прочесывает предполагаемый район в поисках пострадавших. Время на выполнение задачи ограничено. А визуальный поиск осложняется высотой волн в 2,5 метра и надвигающимся грозовым фронтом. Но экипаж сдаваться не намерен.

Сорок метров - именно с такой высоты фельдшер-спасатель по тросу спускается к поверхности воды. Нашли все-таки манекен, который имитирует пострадавшего. Сейчас его будут вытаскивать из воды. Страхуют фельдшера-спасателя члены экипажа.

На борт зависшего над водой вертолета подъемный механизм возвращает спасателя и условного пострадавшего. Вес манекена как у взрослого человека - около 70 кг. Поэтому в кабину его помогают затащить другие члены экипажа. После успешного спасения «утопающего» летчики морской авиации уходят на разведку акватории.

«Задача была выполнена с хорошим качеством. Матчасть не подвела. Экипаж условно спас двух человек и благополучно доставил их на китайский корабль», - рассказал командир вертолетного отряда корабельной противолодочной эскадрильи Тихоокеанского флота.

Морские учения по традиции завершились церемонией прощания. Российские корветы «Громкий», «Резкий», «Совершенный», а также китайские эсминцы «Наньнин», «Инчуань» с фрегатами «Хэншуй» и «Саньнин» торжественно выстроились в два кильватерных строя. Моряки обеих стран в парадной форме вдоль бортов своих боевых кораблей, размахивая головными уборами, поблагодарили друг друга за сотрудничество и обмен военным опытом.