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Путин попросил Ковальчука звонить ему напрямую и «без стеснения»

Российский лидер подчеркнул, что глава Счетной палаты Ковальчук внимательным образом будет следить за финансовой дисциплиной и не пропустит никакого криминала.
Ирина Егорова 2024-07-23 15:08:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Счетной палаты Борисом Ковальчуком попросил его при необходимости звонить напрямую и «без стеснения».  

«Прямая связь у нас есть. В наиболее острых случаях без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», - сказал российский лидер.

Также Путин выразил надежду, что Ковальчук внимательным образом будет следить за финансовой дисциплиной и не пропустит криминала.

Ковальчук возглавляет Счетную палату всего два месяца. Сегодняшний доклад стал первым на новом посту для чиновника. Путин заявил, что за год Счетная палата нашла нарушений более чем на 2 трлн рублей, 74% из них касались записей бюджетного учета. Ковальчук доложил своему собеседнику, что аудиторам удалось вернуть в бюджет более 26 млрд.

#в стране и мире #Путин #Бюджет #Счётная палата #Борис Ковальчук
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