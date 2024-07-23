Путин попросил Ковальчука звонить ему напрямую и «без стеснения»

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Счетной палаты Борисом Ковальчуком попросил его при необходимости звонить напрямую и «без стеснения».

«Прямая связь у нас есть. В наиболее острых случаях без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», - сказал российский лидер.

Также Путин выразил надежду, что Ковальчук внимательным образом будет следить за финансовой дисциплиной и не пропустит криминала.

Ковальчук возглавляет Счетную палату всего два месяца. Сегодняшний доклад стал первым на новом посту для чиновника. Путин заявил, что за год Счетная палата нашла нарушений более чем на 2 трлн рублей, 74% из них касались записей бюджетного учета. Ковальчук доложил своему собеседнику, что аудиторам удалось вернуть в бюджет более 26 млрд.