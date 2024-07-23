Ковальчук доложил Путину о возврате в бюджет более 26 млрд за год

Счетная палата нашла за год нарушения более чем на 2 трлн рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой контрольного ведомства Борисом Ковальчуком. Президент отметил, что 74% из них касались записей бюджетного учета.

Глава государства попросил Ковальчука сообщить, сколько денег аудиторы в прошлом году вернули в бюджет.

Глава Счетной палаты доложил, что эта сумма составляет более 26 млрд рублей. В нее входит, в частности, необоснованное применение пониженной ставки НДС на сумму 12,3 млрд. Кроме того, аудиторы насчитали 7,7 млрд рублей - это довзыскания не включенных в таможенную стоимость товаров лицензионных платежей, 2,9 млрд - нарушения в сфере закупок и соглашений о разделе продукции.

По линии аудита оборонной национальной безопасности было возвращено в бюджет 1,3 млрд рублей.