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Ковальчук доложил Путину о возврате в бюджет более 26 млрд за год

Счетная палата нашла за год нарушения более чем на 2 трлн рублей.
Владимир Рубанов 2024-07-23 14:08:44
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Счетная палата нашла за год нарушения более чем на 2 трлн рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой контрольного ведомства Борисом Ковальчуком. Президент отметил, что 74% из них касались записей бюджетного учета.

Глава государства попросил Ковальчука сообщить, сколько денег аудиторы в прошлом году вернули в бюджет.

Глава Счетной палаты доложил, что эта сумма составляет более 26 млрд рублей. В нее входит, в частности, необоснованное применение пониженной ставки НДС на сумму 12,3 млрд. Кроме того, аудиторы насчитали 7,7 млрд рублей - это довзыскания не включенных в таможенную стоимость товаров лицензионных платежей, 2,9 млрд - нарушения в сфере закупок и соглашений о разделе продукции.

По линии аудита оборонной национальной безопасности было возвращено в бюджет 1,3 млрд рублей.

#Владимир Путин #Бюджет #нарушения #Счетная палата РФ #Борис Ковальчук #аудит
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