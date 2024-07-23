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Песков заявил, что целый ряд песен SHAMAN «попали в яблочко»

Творчество этого исполнителя звучит «в унисон с чувствами, которые испытывает сердце консолидированного общества», сказал пресс-секретарь президента.
Владимир Рубанов 2024-07-23 12:34:34
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Владимир Путин едва ли глубоко знаком с творчеством певца SHAMAN (Ярослав Дронов), предположил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, песни этого исполнителя «попали в яблочко».

Песков прокомментировал присвоение певцу SHAMAN звания заслуженного артиста. Он сказал, что целый ряд песен этого исполнителя «действительно попали в яблочко с точки зрения нашего настроя, наших людей и общества».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что творчество этого исполнителя очень важно и стало любимым многими в нашей стране.

«Это стало абсолютно в унисон с нашими чувствами, которые испытывает наше сердце консолидированного общества», - заявил Песков.

Накануне был опубликован указ президента о присвоении певцу звания заслуженного артиста РФ.

 

#творчество #в стране и мире #Владимир Путин #звание #культура #Заслуженный артист РФ #певцы #Шаман
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