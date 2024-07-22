Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста РФ

Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певцу Ярославу Дронову, известного под псевдонимом SHAMAN. Об этом стало известно из соответствующего указа, опубликованного на портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: заслуженный артист Российской Федерации Дронову Ярославу Юрьевичу - артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — говорится в сообщении.

Исполнителю 32 года, известность он приобрел после выступления на шоу «Голос» в 2014 году. Популярным Дронов стал после 2022 года, после песен «Встанем», «Я русский» и других композиций патриотической тематики.

В июне 2023 года SHAMAN попал под санкции Евросоюза вместе с певицей Полиной Гагариной.

Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается артистам, дирижерам, композиторам, режиссерам и музыкальным исполнителям за личные заслуги в профессиональной деятельности. Почетное звание закрепляется указом президента РФ, после рассмотрения ходатайства и предложений Комиссии по госнаградам.