МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста РФ

Исполнителю 32 года, популярность ему принесли песни «Встанем», «Я русский» патриотической тематики.
Ирина Егорова 2024-07-22 22:40:22
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press

Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певцу Ярославу Дронову, известного под псевдонимом SHAMAN. Об этом стало известно из соответствующего указа, опубликованного на портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: заслуженный артист Российской Федерации Дронову Ярославу Юрьевичу  - артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — говорится в сообщении.

Исполнителю 32 года, известность он приобрел после выступления на шоу «Голос» в 2014 году. Популярным Дронов стал после 2022 года, после песен «Встанем», «Я русский» и других композиций патриотической тематики.

В июне 2023 года SHAMAN попал под санкции Евросоюза вместе с певицей Полиной Гагариной.

Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается артистам, дирижерам, композиторам, режиссерам и музыкальным исполнителям за личные заслуги в профессиональной деятельности. Почетное звание закрепляется указом президента РФ, после рассмотрения ходатайства и предложений Комиссии по госнаградам.

#Путин #певец #звание #Заслуженный артист РФ #указ #вручение #Шаман #Ярослав Дронов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 