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Жители Кубани сняли на видео массовый конфликт в Кореновске

Около 60 человек вышли на улицы города и кричали: «Один за всех, и все за одного!»
Сергей Лебедев 2024-07-23 12:47:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В минувший понедельник жители города Кореновск Краснодарского края вышли на шествие в ответ на нападение представителя одной из диаспор, предположительно курда, на местного жителя. Кадры массового конфликта оказались в распоряжении «Звезды».

В шествии участвовали около 60 человек. Они кричали: «Один за всех, и все за одного!» и другие лозунги.

Как ранее утверждалось, недовольство было вызвано дракой у школы №17, в ходе которой избили местного жителя, сделавшего замечание за громкую музыку представителям диаспоры. Также пострадал один из полицейских, который пытался навести порядок.

Напомним, ранее полицейские задержали одного из участников драки. Против него возбудили уголовное дело.

#Краснодарский край #Драка #марш #Кубань #полиция #Уголовное дело #наш эксклюзив #Кореновск
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