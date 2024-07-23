В Кореновске на Кубани после массовой драки у школы возбудили дело

Следователи в Кореновске возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции после драки, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В нападении на полицейского подозревают 20-летнего молодого человека. По данным следователей, вечером 21 июля между жителями Кореновского района произошел конфликт. Когда приехали сотрудники полиции и попытались навести порядок, подозреваемый применил физическую силу.

Предположительно, драка началась после того, как один из жителей города сделал замечание другому из-за громкой музыки, уточняет «360». Один из мужчин побил другого. Задержали участника драки 2004 года рождения.

На месте драки собралось много людей. Она произошла возле школы и вызвала в городе большой резонанс.