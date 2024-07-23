МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кореновске на Кубани после массовой драки у школы возбудили дело

Один из участников потасовки напал на полицейского.
Владимир Рубанов 2024-07-23 10:54:15
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Следователи в Кореновске возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции после драки, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В нападении на полицейского подозревают 20-летнего молодого человека. По данным следователей, вечером 21 июля между жителями Кореновского района произошел конфликт. Когда приехали сотрудники полиции и попытались навести порядок, подозреваемый применил физическую силу.

Предположительно, драка началась после того, как один из жителей города сделал замечание другому из-за громкой музыки, уточняет «360». Один из мужчин побил другого. Задержали участника драки 2004 года рождения.

На месте драки собралось много людей. Она произошла возле школы и вызвала в городе большой резонанс.

#в стране и мире #Краснодарский край #Кубань #полиция #Задержание #массовая драка #Уголовное дело #Кореновск
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 