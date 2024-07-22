SHOT: взрыв произошел в здании ТЦ в Апшеронске на Кубани

Взрыв произошел в здании торгового центра в городе Апшеронск Краснодарского края, сообщил Telegram-канал SHOT. Большая часть здания рухнула. По предварительным данным, пострадали 10 человек.

Под завалами могут оставаться люди, в частности сотрудница аптеки, которая не выходит на связь. На месте работают экстренные службы.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Несколько зданий разрушены мощным взрывом на улице Ленина в центре города, сообщает livekuban. По предварительной версии, около 8 часов утра там взорвался бытовой газ. Здание расположено у центрального рынка, рядом - автобусная остановка.