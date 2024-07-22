Пять беспилотников уничтожены в Астраханской области

Пять беспилотных летательных аппаратов уничтожены в Астраханской области, сообщило Минобороны России.

Атака произошла около 7 часов утра по московскому времени, говорится в сообщении. Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

Украинские дроны уничтожены дежурными средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что в Ахтубинском районе Астраханской области утром была объявлена воздушная тревога.