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Пять беспилотников уничтожены в Астраханской области

Дежурные средства ПВО отразили атаку около 7 часов утра по московскому времени.
Владимир Рубанов 2024-07-22 08:34:39
© Фото: Минобороны России

Пять беспилотных летательных аппаратов уничтожены в Астраханской области, сообщило Минобороны России.

Атака произошла около 7 часов утра по московскому времени, говорится в сообщении. Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

Украинские дроны уничтожены дежурными средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что в Ахтубинском районе Астраханской области утром была объявлена воздушная тревога.

#в стране и мире #Минобороны России #пво #бпла #Украина #беспилотники #ВСУ
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