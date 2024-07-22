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Воздушную тревогу объявили в Ахтубинском районе Астраханской области

Губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что утром средства ПВО и РЭБ успешно отразили атаку беспилотников над северной частью региона.
Владимир Рубанов 2024-07-22 08:06:09
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Воздушная тревога объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает «360» со ссылкой на Telegram-канал главы района Владимира Михеда.

В своем обращении глава района призвал местных жителей не паниковать и без необходимости не покидать жилые помещения.

Позже губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что утром военнослужащие успешно отразили атаку беспилотников над северной частью региона. По его словам, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны сработали штатно.

#пво #бпла #беспилотники #Астраханская область #РЭБ #воздушная тревога #игорь бабушкин #Ахтубинский район
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