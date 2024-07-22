Воздушную тревогу объявили в Ахтубинском районе Астраханской области

Воздушная тревога объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает «360» со ссылкой на Telegram-канал главы района Владимира Михеда.

В своем обращении глава района призвал местных жителей не паниковать и без необходимости не покидать жилые помещения.

Позже губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что утром военнослужащие успешно отразили атаку беспилотников над северной частью региона. По его словам, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны сработали штатно.