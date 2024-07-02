Богомаз: украинский БПЛА сбит над Брянской областью

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью благодаря сработавшим дежурным средствам ПВО. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор области также уточнил, что пострадавших и разрушений на месте происшествия нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 36 беспилотников ВСУ над территориями РФ. Из них 18 сбиты над Брянской областью.