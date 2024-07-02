МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Богомаз: украинский БПЛА сбит над Брянской областью

По данным главы региона, пострадавших в результате атаки нет.
Глеб Владовский 2024-07-02 02:34:01
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью благодаря сработавшим дежурным средствам ПВО. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор области также уточнил, что пострадавших и разрушений на месте происшествия нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 36 беспилотников ВСУ над территориями РФ. Из них 18 сбиты над Брянской областью.

#в стране и мире #Брянская область #ВСУ #Александр Богомаз
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 