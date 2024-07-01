Средства ПВО за ночь уничтожили 36 беспилотников над тремя областями РФ

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над Брянской, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - указано в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что над территорией Брянской области уничтожено и подавлено 18 украинских беспилотников, над территорией Курской области уничтожено девять БПЛА и над территорией Белгородской области также уничтожено девять беспилотников ВСУ.

Ранее украинские беспилотники атаковали Грайворонский городской округ в Белгородской области, об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела разрушен жилой частный дом.