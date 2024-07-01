Рассекречены документы по подготовке к операции «Багратион»

В Белоруссии началась подготовка к празднованию 80-й годовщины освобождения Минска от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Столица союзной республики была освобождена 3 июля 1944 года в ходе проведения операции «Багратион».

Сняты грифы «Секретно» со всех документов, связанных с подготовкой к проведению операции, во время которой Красная Армия освободила территорию республики.

Война нанесла Белоруссии гигантский ущерб. Три года оккупации, в течение которых нацисты совершали на территории республики чудовищные преступления. Белоруссия потеряла более половины своего национального богатства. Уничтожена промышленность, сожжены сотни сел и деревень. Три миллиона человек лишились жилья, а это треть всего довоенного населения страны. Но самыми тяжёлыми были людские потери: был убит каждый третий житель республики, в Германию угнали почти 400 тысяч человек.

Немецкий штаб полагал, что войска Красной Армии попытаются развить весенний успех, достигнутый в южной Украине, и нанесут удар либо по нефтеносным полям Румынии, либо с юга на север, стараясь отсечь группы армий «Центр» и «Север». Именно на этих направлениях высшее военное руководство Вермахта ожидало наступления советских войск.

Огромную роль в этой убежденности немецкого командования сыграла дезинформация. Обеспечение скрытности при подготовки наступления стало основной и первоочередной задачей и для командующих фронтов. В районах будущего наступления началось строительство оборонительных сооружений, возведение укрепрайонов, подготовка городов к круговой обороне. Фронтовые, армейские и дивизионные газеты публиковали материалы только по оборонительной тематике, что создавало иллюзию того, что на этом направлении войска готовиться только к обороне, но никак не к наступлению.

Стратегическая наступательная операция под кодовым названием «Багратион» началось 23 июня 1944 года. Она до сих пор считается одной из крупнейших операций за всю историю войн. С советской стороны в ней принимали участие больше миллиона человек и более четырех тысяч танков.

«На территории Белоруссии, начиная с первых дней и во время операции, действовала армия партизан. А учитывая, что их поддерживало местное население, то их число могло быть не менее 200 тысяч человек», - рассказал доктор исторических наук, заведующий центром военной истории Белоруссии Национальной академии наук Алексей Литвин.

Операция Багратион не могла бы состояться, если бы не было белорусского подполья. Так что белорусские партизаны это фактически еще один фронт.

В ходе операции потерпела сокрушительное поражение крупнейшая немецкая группировка. Из 179-и дивизий и 5-и бригад вермахта, действовавших тогда на советско-германском фронте, 17 дивизий и 3 бригады были полностью уничтожены в Белоруссии, а 50 дивизий потеряв более 50% личного состава, лишились боеспособности. Германские войска потеряли около 500 тыс. солдат и офицеров.

В результате этой операции Красная армия продвинулась на запад на 600 километров. От противника были освобождены Белоруссия, часть Прибалтики, восточная часть Польши.

За победу над врагом, уничтожение 500 тысяч немецких солдат, Красная Армия заплатила дорогую цену в 178 тысяч погибших военнослужащих.

Белорусы помнят и ценят подвиг тех, кто сражался за освобождение их родины. Помнят и зверства фашистских карателей, а также тех, кто этих карателей отлавливал и уничтожал. Белоруссия, потерявшая в годы войны каждого третьего жителя хранит историческую память. 558 человек были удостоены Героя Советского союза за освобождение Минска.