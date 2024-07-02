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БПЛА коалиции 322 раза за июнь совершили несогласованные полеты в Сирии

Зафиксировано 322 случая нарушений протоколов деконфликтации в районе Эт-Танф.
Мария Зайцева 2024-07-02 22:57:32
© Фото: defense.gov

Беспилотные летательные аппараты «международной антитеррористической коалиции» во главе с США 322 раза за июнь нарушили протоколы деконфликтации в небе Сирии. Об этом сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Протоколы деконфликтации были приняты 9 декабря 2019 года и связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. Нарушения были зафиксированы в районе Эт-Танф.

За сутки с 1 июля по 2 июля коалиция нарушила их восемь раз с использованием трех пар истребителей F-15 и пары штурмовиков А-10 Thunderbolt в районе Эт-Танф.

За эти же сутки террористические группировки «Джабхат Ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»* шесть раз обстреляли позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб.

Ранее над городом Эс-Сухне в провинции Хомс на высоте от шести до семи тысяч метров беспилотный летательный аппарат «международной антитеррористической коалиции» MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России.

* Террористические организации, запрещенные в России.

#в стране и мире #сирия #бпла #террористические группировки #международная коалиция #ЦПВС в САР #протоколы деконфликтации
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