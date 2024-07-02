БПЛА коалиции 322 раза за июнь совершили несогласованные полеты в Сирии

Беспилотные летательные аппараты «международной антитеррористической коалиции» во главе с США 322 раза за июнь нарушили протоколы деконфликтации в небе Сирии. Об этом сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Протоколы деконфликтации были приняты 9 декабря 2019 года и связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. Нарушения были зафиксированы в районе Эт-Танф.

За сутки с 1 июля по 2 июля коалиция нарушила их восемь раз с использованием трех пар истребителей F-15 и пары штурмовиков А-10 Thunderbolt в районе Эт-Танф.

За эти же сутки террористические группировки «Джабхат Ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»* шесть раз обстреляли позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб.

Ранее над городом Эс-Сухне в провинции Хомс на высоте от шести до семи тысяч метров беспилотный летательный аппарат «международной антитеррористической коалиции» MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России.

* Террористические организации, запрещенные в России.