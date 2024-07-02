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Приговор Трампу по уголовному делу перенесли на сентябрь

Присяжные признали его виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе.
Мария Зайцева 2024-07-02 22:41:21
© Фото: Jeenah Moon XinHua Globallookpress

Решение суда по делу бывшего президента США Дональда Трампа о выплатах порноактрисе перенесли на сентябрь. Об этом говорится в постановлении суда.

Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе.

В постановлении уточняется, что назначенный изначально на 11 июля приговор перенесли до 18 сентября, когда объявят наказание, если это будет необходимо.

В 2023 году Дональд Трамп призвал завершить судебное разбирательство в отношении него по делу о выплате денег актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс.

Тогда как доказательство своей невиновности бывший глава Белого дома опубликовал документ, якобы подтверждающий, что его бывший юрист Майкл Коэн «заплатил» за молчание девушки по собственному решению.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Президент #порноактриса
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