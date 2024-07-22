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Офис RT Arabic в секторе Газа оказался полностью разрушен

На своих рабочих местах корреспонденты RT Arabic в секторе Газа не появлялись с ноября из-за интенсивных обстрелов.
Ян Брацкий 2024-07-22 23:36:27
© Фото: rt_russian, telegram

Один из сотрудников бюро RT Arabic впервые с начала обострения обстановки в секторе Газа смог добраться до офиса телеканала.

Очевидцы утверждают, что израильские военные использовали офис в качестве штаба для проведения операций по обстрелу больницы «Аль-Шифа», а перед своим уходом разгромили редакцию, пишет RT.

«Никто из наших сотрудников не пострадал, но мы все равно опасаемся за жизнь и здоровье нашей съемочной группы, потому что Израиль планомерно уничтожает журналистов в секторе Газа», - написала глава RT Arabic Майя Манна в своем Telegram-аккаунте.

Она отметила, что с 7 октября были убиты 160 журналистов. Это больше, чем в любом другом вооруженном конфликте.

Офис RT Arabic находится в пешей доступности от больницы «Аль-Шифа» на севере Газы. Журналистов не было в редакции телекомпании с ноября.

В ноябре прошлого года телеканал Al Mayadeen сообщил об обстреле медработников со стороны израильских штурмовиков. Утверждается, что врачам предложили выйти по безопасному коридору, после чего открыли по ним огонь.

Израильская сторона утверждала, что в больнице скрывались боевики ХАМАС, используя, в том числе, систему подземных ходов.

#Израиль #сектор Газа #ХАМАС #Обстрел #Аль-Шифа #RT Arabic
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