Al Mayadeen сообщил об обстреле врачей при штурме больницы «Аль-Шифа»

Телеканал не приводит данных о жертвах и раненых среди медработников.

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Израильские силы, которые штурмуют больницу «Аль-Шифа» в Газе, открыли огонь по медработникам, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на данные своего корреспондента.

Он утверждает, что израильские военные попросили работников больницы выйти через проход, который считался безопасным, а потом открыли по ним огонь. Данных о жертвах и раненых не приводится.

Военные проникают в палаты «Аль-Шифы», задерживают и надевают наручники на врачей и беженцев, сообщает также корреспондент телеканала. В больнице отключена связь, а ЦАХАЛ контролирует информацию о ситуации там, говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля штурмует больницу «Аль-Шифа», ее танки размещены в окрестностях медучреждения, сообщает телеканал.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в больнице «Аль-Шифа» на севере сектора Газа. По данным военных, под зданием медцентра есть подземные сооружения, где укрываются около 200 боевиков и содержатся заложники.

В ЦАХАЛ добавили, что в составе сил, которые проводят операцию, есть медработники и люди, говорящие на арабском языке, чтобы избежать нанесения вреда гражданским лицам.