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SHAMAN и Гагарина попали под санкции Евросоюза

В новый 14-й пакет санкций вошли 116 компаний и физлиц.
Ирина Егорова 2024-06-24 14:19:26
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

В новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли певица Полина Гагарина, певец Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом SHAMAN, а также экс-мэр Мариуполя Олег Моргун, главком ВМФ РФ Александр Моисеев, глава Росимущества Вадим Яковенко. Об этом сообщает Life cо ссылкой на официальный журнал ЕС.

Под европейские рестрикации также попали министр образования ДНР Ольга Колударова, мать главы Чечни Рамзана Кадырова, актер Иван Охлобыстин.

Ограничения в числе прочего коснулись транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты. Меры ЕС нацелены на ценные сектора российской экономики - энергетику, финансы и торговлю. Новый, 14-й пакет санкций был принят на заседании глав МИД ЕС в Люксембурге 24 мая. 

#евросоюз #санкции #певец #Полина Гагарина #Шаман #14 пакет
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