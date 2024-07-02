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ЦАХАЛ заявил об уничтожении 900 боевиков и командиров ХАМАС в Рафахе

ЦАХАЛ уничтожила более 900 боевиков, а также руководителей палестинской группировки ХАМАС на юге сектора Газа.
Мария Зайцева 2024-07-02 22:14:44
© Фото: Khaled Omar XinHua Globallookpress

Армия обороны Израиля ликвидировала более 900 боевиков, а также руководителей палестинской группировки ХАМАС на юге сектора Газа в Рафахе. Об этом сообщает начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

«Мы насчитали более 900 убитых террористов, включая командиров, по крайней мере, одного командира батальона, множество командиров рот и оперативников», - приводит The Times of Israel комментарий Хелви.

Отмечается, что работа над уничтожением инфраструктуры ХАМАС, в том числе подземной, продолжается.

«Это требует времени, поэтому операция долгая. Потому что мы не хотим оставлять Рафах с инфраструктурой ХАМАС», - сообщил начальник генштаба.

Ранее генеральный директор центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе со «Звездой» рассказал, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху выгодна война на Ближнем Востоке.

#в стране и мире #боевики #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #рафах #Герци Халеви
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