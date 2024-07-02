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Эксперт Сафаров объяснил, почему Нетаньяху выгодно воевать

По мнению эксперта, усугубление положения на Ближнем Востоке позволяет Нетаньяху удержаться у власти.
Анатолий Бородкин Игнат Далакян 2024-07-02 21:38:53
© Фото: Israel Defense Forces XinHua Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Генеральный директор центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе со «Звездой» рассказал, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху выгодна война на Ближнем Востоке.

«Эта авантюра выгодна Нетаньяху, поскольку любое усугубление положения в связи с ситуацией на Ближнем Востоке позволяет ему еще дольше удержаться у власти», - объяснил эксперт.

По его мнению, в случае, если Нетаньяху «отойдет в сторону», то его ждет многолетняя тюрьма, а также многие нежелательные процессы по отношению к нему, к его семье, близким родственникам и партнерам.

«Если вот с этого ракурса смотреть, то он готов вступить в любую авантюру, лишь бы не утихла ситуация на Ближнем Востоке, и все это как можно быстрее и мощнее разгорелось пламя войны», - сказал Сафаров.

Ранее израильский премьер Бинямин Нетаньяху заявил о скором искоренении военного потенциала ХАМАС. Он напомнил, что страна «привержена израильскому предложению о прекращении огня, которое приветствовал президент США Байден».

#Ближний Восток #Израиль #конфликт #Биньямин Нетаньяху #ЦАХАЛ #ХАМАС #наш эксклюзив
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