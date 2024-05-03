Япония и США потратят $3 млрд на перехват гиперзвуковых целей

Япония и США планируют потратить более $3 миллиардов на совместный проект по созданию ракеты для перехвата гиперзвукового оружия. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на представителя Министерства обороны.

Уточняется, что японская сторона выделит на эти цели $1 миллиард. Проект был согласован лидерами США и Японии - Джо Байденом и Фумио Кисидой - в августе прошлого года, работу по созданию ракеты нового типа планируется закончить к концу 2030-х годов.

В публикации отмечается, что подобный проект реализуется на фоне развития своих гиперзвуковых возможностей Россией, Китаем и Северной Кореей.

Напомним, ранее велись разговоры о разработке гиперзвукового Вашингтоном, однако на этой неделе стало известно о проблемах с тестированием подобного типа вооружений. Речь идет о трудностях с испытательными мощностями и доступностью полигонов.