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Жительница Апшеронска из-за случайности не пострадала при мощном взрыве

Александра задержалась по пути из дома и опоздала на работу.
Сергей Лебедев 2024-07-22 17:07:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жительница города Апшеронск в Краснодарском крае чудом не пострадала при взрыве бытового газа в нежилом здании, задержавшись по дороге на работу. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Звезды».

«Если бы я не задержалась и не опоздала на работу, то, возможно, последствия были бы другие», - пояснила Александра.

Еще одна местная жительница, которая работает рядом с местом происшествия, рассказала о моменте взрыва.

«Очень слышно было. Машина как будто тряслась в разные стороны», - отметила Анастасия.

Напомним, сегодня около 8 часов утра в результате взрыва обрушилось нежилое здание на улице Ворошилова в Апшеронске. Пострадали четыре человека. Их госпитализировали в больницу.

#Краснодарский край #взрыв #МЧС #Кубань #«Апшеронск» #наш эксклюзив #бытовой газ
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