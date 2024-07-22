Жительница Апшеронска из-за случайности не пострадала при мощном взрыве

Жительница города Апшеронск в Краснодарском крае чудом не пострадала при взрыве бытового газа в нежилом здании, задержавшись по дороге на работу. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Звезды».

«Если бы я не задержалась и не опоздала на работу, то, возможно, последствия были бы другие», - пояснила Александра.

Еще одна местная жительница, которая работает рядом с местом происшествия, рассказала о моменте взрыва.

«Очень слышно было. Машина как будто тряслась в разные стороны», - отметила Анастасия.

Напомним, сегодня около 8 часов утра в результате взрыва обрушилось нежилое здание на улице Ворошилова в Апшеронске. Пострадали четыре человека. Их госпитализировали в больницу.