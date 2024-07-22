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В России хотят запретить получать права на снегоходы без экзаменов

За нарушение данного правила будет предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей.
Ирина Егорова 2024-07-22 15:03:02
© Фото: Dmitry ChasovitinGlobal Look Press, Global Look Press

В МВД намерены усложнить процесс получения прав на управление квадроциклами, трициклами и снегоходами. Ведомство планирует ввести необходимые экзамены, после сдачи которых выдается удостоверение.

Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что водители с категорией В1 смогут управлять транспортными средствами с мотопосадкой только в том случае, если сдадут экзамен на категорию А либо пройдут обучение на транспорте с мотоциклетным рулем. В новых выдаваемых удостоверениях в графе раздела 12 напротив подкатегории В1 будет проставляться соответствующая отметка MS. Она означает наличие открытой категории A и пройденное дополнительное обучение в автошколе на технике подкатегории B1 с мотоциклетным рулем.

За нарушение данного правила будет предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей. Изменения коснутся приказа «О введении в действие водительского удостоверения». Отмечается, что речь идет о такой технике, которая не предназначена для движения по автодорогам общего пользования и не способна развивать скорость свыше 50 км/ч.

Ранее для управления снегоходом необходимо было удостоверение тракториста-машиниста, чтобы получить его, надо было пройти специальный курс и сдать экзамен. В конце 2023 года Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение доступа к управлению мотовездеходной техникой, таким образом и возникла «лазейка». Закон разрешал управление такой техникой на основании водительских прав категории А (мотоциклы) и подкатегории B1, а водители, имеющие категории В (легковые автомобили), С (грузовики) и D (автобусы), допускались к управлению спецтранспортом только на ограниченной территории, после инструктажа и по договору аренды.

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