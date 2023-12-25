Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению вездеходной техникой

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение доступа к управлению мотовездеходной техникой. Отмечается, что речь идет о такой техники, которая не предназначена для движения по автодорогам общего пользования и не способна развивать скорость свыше 50 км/ч. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь управлять мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами, взятыми в аренду могут лица на основании водительских прав категории А (мотоциклы), В и B1 (легковые автомобили), С (грузовики) и D (автобусы). Ранее для управления снегоходом необходимо было удостоверение тракториста-машиниста, чтобы получить его надо было пройти специальный курс и сдать экзамен.

Среди преимуществ нового принятого закона отмечается расширение возможностей для развития активного отдыха, а также легализация бизнеса по аренде снегоходов, квадроциклов и другой техники. Попользоваться вездеходным транспортным средством можно после прохождения инструктажа по предъявлению водительского удостоверения.