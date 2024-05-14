МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Таможенники задержали мужчину с подводным дроном на КПП в Ивангороде

Дрон конфискован, его владельцу грозит крупный штраф за нарушение порядка декларирования товаров.
Ян Брацкий 2024-05-14 11:50:22
© Фото: ФТС России © Видео: ФТС России

Таможенники изъяли подводный беспилотник на российско-эстонской границе. Аппарат обнаружили при сканировании специального кейса, в котором его перевозил житель Эстонии.

«Беспилотный аппарат пытался провезти мужчина без гражданства, постоянно проживающий в Эстонии. Он объяснил, что вез дрон в Петербург для продажи», - рассказал пресс-секретарь Северо-Западного таможенного управления ФТС России Никита Солодовник.   

Изъятое устройство оборудовано видеокамерой во фронтальной части и восемью пропеллерами по краям корпуса.

Согласно документации, является профессиональным подводным беспилотным аппаратом. Теперь его владельцу грозит крупный штраф. Дрон конфисковали.

#в стране и мире #беспилотник #граница #эстония #таможня #ивангород #фтс россии
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240513.0720