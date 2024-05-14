Таможенники задержали мужчину с подводным дроном на КПП в Ивангороде

Таможенники изъяли подводный беспилотник на российско-эстонской границе. Аппарат обнаружили при сканировании специального кейса, в котором его перевозил житель Эстонии.

«Беспилотный аппарат пытался провезти мужчина без гражданства, постоянно проживающий в Эстонии. Он объяснил, что вез дрон в Петербург для продажи», - рассказал пресс-секретарь Северо-Западного таможенного управления ФТС России Никита Солодовник.

Изъятое устройство оборудовано видеокамерой во фронтальной части и восемью пропеллерами по краям корпуса.

Согласно документации, является профессиональным подводным беспилотным аппаратом. Теперь его владельцу грозит крупный штраф. Дрон конфисковали.