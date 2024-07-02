Эксперт Шатилов назвал причины изменения отношения Орбана к Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Политолог Эммануэль Леруа и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов рассказали «Звезде», чего стоит ожидать от визита и какое давление от Запада премьер испытывает.

Шатилов рассказал, что визиту Орбана в Киев способствовал ряд факторов. На него последние несколько месяцев оказывалось давление на Западе. На примере Роберта Фицо, на которого ранее было совершено покушение, ему показали «бренность земного существования», с другой стороны, ему организовали протестные акции.

«Сейчас он в большей степени старается выторговать для Венгрии определенные привилегии и бонусы в рамках украинского трека», - заявил Шатилов.

По его словам, Запад может использовать премьер-министра в качестве «доброго следователя» для России, при этом жесткое сопротивление премьер-министра резко спало, он хочет заручиться нейтральным расположением со стороны Зеленского.

«Орбан не отказывается от своей пассивной линии в отношении Киева, старясь избежать как ввода венгерских сил в рамках экспансии НАТО на Украину, так и избежать поставок вооружений Украине, дополнительной конфронтации с Россией», - отметил эксперт.

Декан выразил мнение, что Орбан пытается обменять свое изменившееся отношение к Украине на права закарпатских венгров и в этом видит свою миссию.

Шатилов отметил, что Орбан всегда подчеркивал, что не является «пророссийским» политиком, а остается венгерским политиком, и не обещал отстаивать интересы Москвы.

Эксперт рассказал, что закарпатские венгры остаются на «прохладной» позиции по отношению к Украине, что не нравится властям Киева, в связи с чем проводится политика украинизации, закрытие венгерских школ, противоречия по поводу мобилизации.

Политолог Эммануэль Леруа высказался, что Орбан является практически единственным членом Европейского союза, который проводит справедливую и разумную политику, особенно в вопросе Украины.

«Он испытывает чрезвычайно сильное давление со стороны своих партнеров и, в частности, со стороны Европейской комиссии, которая очень враждебно относится к видению европейской политики Орбана», - рассказал эксперт.

По его мнению, предстоящие шесть месяцев на посту председателя в Евросоюзе будут проходить «под дулом пистолета», что было видно на моменте, когда Швеция вступила в НАТО. Тогда, по словам Леруа, премьер подвергся сильному давлению, которое заставило его принять вступление Швеции в НАТО.

«Я думаю, что господину Орбану предстоят трудные шесть месяцев на посту президента, в течение которых он будет страдать, потому что ему придется выдерживать очень сильное давление со стороны своих партнеров», - отметил политолог.

Он заявил, что давление будет как со стороны Германии, так и со стороны Европейской комиссии, которая полностью находится под влиянием и контролем Вашингтона.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о своей просьбе к Владимиру Зеленскому о прекращении огня до мирных переговоров.