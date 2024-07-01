Нетаньяху заявил о скором искоренении военного потенциала ХАМАС

Израиль в скором времени завершит ликвидацию военного потенциала палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на встрече с учащимися колледжа, в котором готовят специалистов по национальной безопасности.

«Мы приближаемся к концу фазы уничтожения ХАМАС, удары по оставшемуся потенциалу продолжатся», - заявил премьер.

Он отметил, что в воскресенье вернулся из поездки по расположению дивизии в секторе Газа и отметил большие достижения в боях в Рафахе.

Нетаньяху сообщил, что удары по остаткам ХАМАС продолжатся и повторил слова о намерениях достичь всех целей войны в анклаве.

Премьер Израиля напомнил, что страна «привержена израильскому предложению о прекращении огня, которое приветствовал президент США Байден».

Ранее стало известно, что более миллиона человек могут погибнуть в Газе от голода летом 2024 года.