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ФСБ пресекла канал поставок из Европы в РФ взрывчатки для терактов

Опасные предметы переправлялись поэтапно из Германии и Италии.
Сергей Лебедев 2024-07-22 09:47:02
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности выявили и пресекли канал доставки взрывчатки и электродетонаторов для совершения серии терактов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Опасные предметы переправлялись поэтапно из Германии и Италии в нескольких почтовых отправлениях. Отмечается, что посылки были скрыты в полостях автомобильных запчастей.

В ФСБ уточнили, что для установления организаторов готовящихся терактов запрошены соответствующие европейские спецслужбы. Но до сих пор запросы остаются без ответа.

По факту обнаружения средств террора возбуждено уголовное дело по статье 226.1 («Контрабанда взрывчатых веществ»).

#в стране и мире #Крым #Теракт #италия #ФСБ #Германия #Европа #посылка
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