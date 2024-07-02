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В Белгородской области один человек погиб из-за атаки ВСУ

Вячеслав Гладков сообщил о девяти пострадавших во время обстрела ВСУ.
Услада Дубинина 2024-07-02 10:59:50
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Новой Таволжанке в результате прилета снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб мирный житель», - написал Гладков.

Известно о девяти пострадавших от обстрела украинскими военными. Два человека получили ранения в городе Шебекино, один из пострадавших госпитализирован в больницу с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы. В Белгороде ранены семь местных жителей, одна пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в отделение реанимации. 

Губернатор сообщил о 39 поврежденных домах в Белгороде, у зданий выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы. В Белгородском районе в результате атак повреждения получили два частных домовладения, девять домов пострадали в Борисовском районе, одна квартира и шесть домовладений - в Грайворонском и Краснояружском городских округах. Также известно о повреждении линии газоснобжения и жилых, коммерческих, производственных зданий в Шебекинском городском округе. 

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении 11 беспилотников ВСУ в небе над тремя регионами РФ.

#в стране и мире #ВСУ #белгород #атака #Гладков
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