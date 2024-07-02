В Белгородской области один человек погиб из-за атаки ВСУ

Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Новой Таволжанке в результате прилета снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб мирный житель», - написал Гладков.

Известно о девяти пострадавших от обстрела украинскими военными. Два человека получили ранения в городе Шебекино, один из пострадавших госпитализирован в больницу с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы. В Белгороде ранены семь местных жителей, одна пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в отделение реанимации.

Губернатор сообщил о 39 поврежденных домах в Белгороде, у зданий выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы. В Белгородском районе в результате атак повреждения получили два частных домовладения, девять домов пострадали в Борисовском районе, одна квартира и шесть домовладений - в Грайворонском и Краснояружском городских округах. Также известно о повреждении линии газоснобжения и жилых, коммерческих, производственных зданий в Шебекинском городском округе.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении 11 беспилотников ВСУ в небе над тремя регионами РФ.