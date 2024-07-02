В Белгородской области один человек погиб из-за атаки ВСУ

Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В Новой Таволжанке в результате прилета снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб мирный житель», - написал Гладков.
Известно о девяти пострадавших от обстрела украинскими военными. Два человека получили ранения в городе Шебекино, один из пострадавших госпитализирован в больницу с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы. В Белгороде ранены семь местных жителей, одна пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в отделение реанимации.
Губернатор сообщил о 39 поврежденных домах в Белгороде, у зданий выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы. В Белгородском районе в результате атак повреждения получили два частных домовладения, девять домов пострадали в Борисовском районе, одна квартира и шесть домовладений - в Грайворонском и Краснояружском городских округах. Также известно о повреждении линии газоснобжения и жилых, коммерческих, производственных зданий в Шебекинском городском округе.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении 11 беспилотников ВСУ в небе над тремя регионами РФ.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»