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Отряд кораблей Северного флота прибыл в Венесуэлу

В состав отряда входят фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Академик Пашин».
Мария Зайцева 2024-07-02 20:12:03
© Фото: Минобороны России

Отряд кораблей Северного флота, состоящий из фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Академик Пашин» зашел в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Во время стоянки экипажи кораблей смогут отдохнуть после выполненных задач дальнего похода, а также познакомиться с достопримечательностями республики.

Сообщается, что деловой заход отряда будет длиться несколько дней, а затем продолжится выполнение задач в акватории Атлантического океана, которые были поставлены ранее.

Ранее экипаж корабельного противолодочного вертолета Ка-27ПЛ фрегата Северного флота ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отработал тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками в Атлантическом океане.

#в стране и мире #Северный флот #венесуэла #фрегат #«Адмирал флота Советского Союза Горшков» #академик пашин #отряд кораблей
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