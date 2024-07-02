Отряд кораблей Северного флота прибыл в Венесуэлу

Отряд кораблей Северного флота, состоящий из фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Академик Пашин» зашел в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Во время стоянки экипажи кораблей смогут отдохнуть после выполненных задач дальнего похода, а также познакомиться с достопримечательностями республики.

Сообщается, что деловой заход отряда будет длиться несколько дней, а затем продолжится выполнение задач в акватории Атлантического океана, которые были поставлены ранее.

Ранее экипаж корабельного противолодочного вертолета Ка-27ПЛ фрегата Северного флота ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отработал тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками в Атлантическом океане.