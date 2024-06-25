В Атлантическом океане «Адмирал Горшков» отработал поиск подлодок

Экипаж корабельного противолодочного вертолета Ка-27ПЛ фрегата Северного флота ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отработал тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками в Атлантическом океане. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Летчики выполнили мероприятия по визуальному, магнитометрическому, радиолокационному и гидроакустическому поиску подводных лодок. Экипаж вертолета работал на удалении более 50 километров от корабля.

Также летчики выполнили 5 посадок на вертолетную площадку фрегата на ходу. В Минобороны России отметили, что экипаж вертолета показал высокое мастерство.

В проведении полетов был задействован личный состав авиагруппы, а также экипаж корабля, обеспечивающий полеты.

Напомним, с 12 по 14 июня у берегов Кубы корабли Северного флота ВМФ России провели учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане. В составе флотилии прибыли атомная подводная лодка «Казань», спасательный буксир «Николай Чикер», танкер-снабженец «Академик Пашин», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.