МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Небензя заявил о продолжении поставок гумпомощи Палестине

Россия с начала обострения палестино-израильского конфликта доставила 500 тонн гумпомощи Палестине.
Мария Зайцева 2024-07-02 19:52:54
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress

С начала обострения палестно-израильского конфликта Россия доставила жителям сектора Газа около 500 тонн гуманитарной помощи, и продолжит помогать населению анклава. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по выполнению резолюции СБ ООН 2720 о гуманитарном механизме для сектора Газа.

«Со своей стороны продолжим оказывать палестинцам посильную гуманитарную помощь», - заявил Небензя.

Он отметил, что с начала кризиса самолеты МЧС РФ доставили в приграничный египетский Эль-Ариш для отправки в сектор Газа более 500 тонн гуманитарных грузов.

Ранее стало известно, что более миллиона человек могут погибнуть в Газе от голода этим летом.

#в стране и мире #сектор Газа #палестина #гуманитарная помощь
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 