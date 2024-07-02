Небензя заявил о продолжении поставок гумпомощи Палестине

С начала обострения палестно-израильского конфликта Россия доставила жителям сектора Газа около 500 тонн гуманитарной помощи, и продолжит помогать населению анклава. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по выполнению резолюции СБ ООН 2720 о гуманитарном механизме для сектора Газа.

«Со своей стороны продолжим оказывать палестинцам посильную гуманитарную помощь», - заявил Небензя.

Он отметил, что с начала кризиса самолеты МЧС РФ доставили в приграничный египетский Эль-Ариш для отправки в сектор Газа более 500 тонн гуманитарных грузов.

Ранее стало известно, что более миллиона человек могут погибнуть в Газе от голода этим летом.