Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии

Из-за активизации ВСУ в высокую боеготовность приведены ВВС и войска ПВО Белоруссии и России. На позиции выведены «Полонез» и «Искандер». Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Очень активизировались наши соседи в последние несколько дней. И наши военные сразу это заметили», - цитирует Sputnik Белоруссия Лукашенко, который выступил на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.

Белорусский лидер отметил, что военнослужащие перехватывают беспилотные летательные аппараты, которые направляются в Российскую Федерацию и переносят взрывчатку для совершения террористических актов.

Ранее глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой предостерег Украину от провокаций на границе. Он назвал бесполезным возможное начало украинских провокаций.