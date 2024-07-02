Лукашенко заявил, что мир на грани очередной глобальной катастрофы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Запад начал «крестовый поход», в связи с чем мир балансирует на грани глобальной катастрофы. Об этом он заявил в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии.

Он заявил, что властью западных стран управляют «наследники тех, кто капитулировал». При этом как прямые наследники, так и идейные.

«Для них в 45-м ничего не закончилось. Более того, начался новый "крестовый поход". Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать это чудовище на коротком поводке», - дополнил президент республики.

Лукашенко отметил, что главы Запада не понимают, что нацизмом невозможно управлять, в связи с чем он может прийти к ним же.

Он заявил, что «мир опять балансирует на грани очередной глобальной катастрофы» и заявил, что Белоруссия вела себя корректно и достойно.

«Мы, что ли, заставляли строить мемориалы нашим героям в той же Польше? Это делал польский народ. Люди, которые знали и видели, сколько советских солдат полегло, освобождая Варшаву», - рассказал Лукашенко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о ближайших личных встречах Владимира Путина и Александра Лукашенко.