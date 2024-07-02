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Лукашенко заявил, что мир на грани очередной глобальной катастрофы

Президент Белоруссии заявил о «крестовом походе» Запада.
Мария Зайцева 2024-07-02 19:13:27
© Фото: MFA Russia, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Запад начал «крестовый поход», в связи с чем мир балансирует на грани глобальной катастрофы. Об этом он заявил в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии.

Он заявил, что властью западных стран управляют «наследники тех, кто капитулировал». При этом как прямые наследники, так и идейные.

«Для них в 45-м ничего не закончилось. Более того, начался новый "крестовый поход". Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать это чудовище на коротком поводке», - дополнил президент республики.

Лукашенко отметил, что главы Запада не понимают, что нацизмом невозможно управлять, в связи с чем он может прийти к ним же.

Он заявил, что «мир опять балансирует на грани очередной глобальной катастрофы» и заявил, что Белоруссия вела себя корректно и достойно.

«Мы, что ли, заставляли строить мемориалы нашим героям в той же Польше? Это делал польский народ. Люди, которые знали и видели, сколько советских солдат полегло, освобождая Варшаву», - рассказал Лукашенко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о ближайших личных встречах Владимира Путина и Александра Лукашенко.

#в стране и мире #белоруссия #Запад #Александр Лукашенко
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