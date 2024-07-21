МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Летевшие на Крым ракеты ATACMS перехватили над Херсонской областью

Жертв и разрушений от упавших осколков нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Анна Касаткина 2024-07-21 09:15:32
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости

Две высокоточные ракеты ATACMS сбили российские средства ПВО над Херсонской областью, ВСУ пытались атаковать Крым. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью. Враг пытался атаковать Крым», - заявил он.

По словам Сальдо, осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов, жертв и пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

Ранее Минобороны сообщало о пяти сбитых беспилотниках ВСУ за ночь над Черным морем.

Фото из архива.

#Крым #пво #ракеты #Херсонская область #владимир сальдо
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 