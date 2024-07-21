Летевшие на Крым ракеты ATACMS перехватили над Херсонской областью

Две высокоточные ракеты ATACMS сбили российские средства ПВО над Херсонской областью, ВСУ пытались атаковать Крым. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью. Враг пытался атаковать Крым», - заявил он.

По словам Сальдо, осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов, жертв и пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

Ранее Минобороны сообщало о пяти сбитых беспилотниках ВСУ за ночь над Черным морем.

Фото из архива.