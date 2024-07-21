Дежурные средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников над РФ

Российские военнослужащие уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного типа.

Уточняется, что пять БПЛА перехвачены в акватории Черного моря, еще три беспилотника уничтожены над Белгородской областью.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 20 июля над Белгородской областью российские военнослужащие уничтожили два БПЛА.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.