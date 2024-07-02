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Степашин рассказал о целях организаторов терактов в Дагестане

По словам эксперта, целью организаторов стал удар по межнациональному единству.
Мария Зайцева 2024-07-02 18:26:25
© Фото: Aslan Isaev, news.ru, Globallookpress

Главной целью организаторов нападений на религиозные объекты и сотрудников полиции в Дагестане стал серьезный удар по межнациональному единству. Об этом RT рассказал председатель Императорского православного палестинского общества, глава Ассоциации юристов России генерал-полковник Сергей Степашин.

По его словам, второй целью стала попытка сделать так, чтобы в республику приезжало как можно меньше людей. Он заявил, что теракты стали косвенным ударом по всей стране и президенту.

Степашин отметил, что нападения не имеют отношения к религии, в том числе к исламу.

«Это террористы, бандиты, которыми управляли. Как управляли перед тем, как было нападение на махачкалинский аэропорт якобы в поддержку палестинского народа», - подчеркнул эксперт.

При этом он сообщил, что поставленных целей организаторам и исполнителям достичь не получилось.

«Той цели, которую пытались достичь... эти негодяи - и не только те, кто убивал, но и те, кто их кормил, кто их поддерживал, кто их обеспечивал оружием иностранным, кстати, американского производства, и деньгами, они-то рассчитывали, во-первых, запугать, а во-вторых, все-таки взорвать Дагестан изнутри, - достичь не получилось!» - сказал Степашин.

Ранее в Дагестане отправили под стражу шестерых сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

#в стране и мире #Теракт #Дагестан #нападение #организаторы
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