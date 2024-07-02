США собираются объявить о выделении Украине 2,3 млрд долларов

Вашингтон собирается объявить о выделении Киеву нового пакета вооружений на сумму 2,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина.

Остин во вторник также проведет переговоры в Вашингтоне с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Они должны обсудить пути укрепления оборонного партнерства между Соединенными Штатами Америки и Украиной, как заявила заместитель пресс-секретаря Сабрина Сингх на пресс-конференции.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает один миллиард долларов на поддержку энергосистемы, а также 1,9 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility.