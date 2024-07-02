Обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена арестовали до 29 августа

Замоскворецкий суд Москвы арестовал фигурантов дела о похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти в столице. Четверым злоумышленникам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 дней.

Их обвиняют в похищении человека, совершенном организованной группой. На данный момент Следственный комитет разыскивает других участников похищения.

Следователь на заседании суда заявил, что все фигуранты дела признали свою вину в содеянном. В суде они заявили, что действовали по поручению третьего лица и выдавали себя за сотрудников силовых структур.

Ранее сотрудники оперативных служб освободили похищенного в Москве итальянского бизнесмена. Похитители увезли итальянца, также имеющего гражданство России, в Брянск и держали его взаперти около суток. По версии следствия, у предпринимателя возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.