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Обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена арестовали до 29 августа

Фигурантов дела арестовали до 29 августа 2024 года.
Игнат Далакян 2024-07-02 17:47:03
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы арестовал фигурантов дела о похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти в столице. Четверым злоумышленникам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 дней.

Их обвиняют в похищении человека, совершенном организованной группой. На данный момент Следственный комитет разыскивает других участников похищения.

Следователь на заседании суда заявил, что все фигуранты дела признали свою вину в содеянном. В суде они заявили, что действовали по поручению третьего лица и выдавали себя за сотрудников силовых структур.

Ранее сотрудники оперативных служб освободили похищенного в Москве итальянского бизнесмена. Похитители увезли итальянца, также имеющего гражданство России, в Брянск и держали его взаперти около суток. По версии следствия, у предпринимателя возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.

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