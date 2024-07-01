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Силовики освободили похищенного в Москве итальянского бизнесмена

Похитители увезли итальянца в Брянск и держали его взаперти около суток.
Услада Дубинина 2024-07-01 14:29:52
© Фото: СК РФ © Видео: Столичный СК Telegram, МВД РФ

Сотрудники оперативных служб освободили похищенного в Москве итальянского бизнесмена, об этом сообщает Telegram-канал ГСУ СК России по Москве. Группа нападающих в составе четырех человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

По данным следствия, злоумышленники напали на бизнесмена на улице Садовой-Триумфальной 28 июня. В сообщении уточняется, что похитители были вооружены пистолетом. После действий насильственного характера потерпевшего затащили в машину и надели на его голову мешок.

«Затем обвиняемые направились в город Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток», - сообщили в ведомстве.

Следствие уточняет, что ранее у бизнесмена произошел конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. На данный момент сотрудники СК проводят работу по установлению всех причастных к похищению.

#в стране и мире #СК РФ #похищение #бизнесмен #итальянец
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