Силовики освободили похищенного в Москве итальянского бизнесмена

Сотрудники оперативных служб освободили похищенного в Москве итальянского бизнесмена, об этом сообщает Telegram-канал ГСУ СК России по Москве. Группа нападающих в составе четырех человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

По данным следствия, злоумышленники напали на бизнесмена на улице Садовой-Триумфальной 28 июня. В сообщении уточняется, что похитители были вооружены пистолетом. После действий насильственного характера потерпевшего затащили в машину и надели на его голову мешок.

«Затем обвиняемые направились в город Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток», - сообщили в ведомстве.

Следствие уточняет, что ранее у бизнесмена произошел конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. На данный момент сотрудники СК проводят работу по установлению всех причастных к похищению.